أنباء إيرانية عن مقتل 80 جندي أمريكي بقاعدة عين الأسد والولايات المتحدة تنفي

طهران(صدى):

قال الحرس الثوري الإيراني أن الضربة الإيراية على قاعدة عين الأسد الأمريكية أسفرت عن مقتل 80 جندي أمريكي وأصابت عدد من طائرات الإستطلاع والمروحيات وعدد من المعدات الأمريكية .

في المقابل ، نفت واشنطن تلك الإدعاءات ، وأكد مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن ” أن المخابرات الحربية الأمريكية تلقت إنذار مبكر بالضربة الإيرانية مما سمح للجنود بالوصول للغرف المحصنة بالقاعدة ، مؤكداً عدم وجود وفيات أو إصابات في الصفوف الأمريكية .

وكانت إيران قد شنت هجوم صاروخي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري “قاسم سليماني ” لتقوم بعدها بمراسم دفنه .

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