أنباء إيرانية عن مقتل 80 جندي أمريكي بقاعدة عين الأسد والولايات المتحدة تنفي
قال الحرس الثوري الإيراني أن الضربة الإيراية على قاعدة عين الأسد الأمريكية أسفرت عن مقتل 80 جندي أمريكي وأصابت عدد من طائرات الإستطلاع والمروحيات وعدد من المعدات الأمريكية .
في المقابل ، نفت واشنطن تلك الإدعاءات ، وأكد مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن ” أن المخابرات الحربية الأمريكية تلقت إنذار مبكر بالضربة الإيرانية مما سمح للجنود بالوصول للغرف المحصنة بالقاعدة ، مؤكداً عدم وجود وفيات أو إصابات في الصفوف الأمريكية .
وكانت إيران قد شنت هجوم صاروخي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري “قاسم سليماني ” لتقوم بعدها بمراسم دفنه .
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جراح[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 12 دقيقة
اكيد راح ينفي ما يبي التصعيد
زاير[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 9 دقائق
هذا اعتداء غاشم علي الشعب العراقي العربي المتحالف مع الأعداء .