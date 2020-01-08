بالفيديو..عبدالعزيز العطيشان: منذ 2014 لم يتغير شيئًا في مجلس الشورى لايوجد سوى توصيات

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى سابقا، عبدالعزيز العطيشان، أنه منذ عام 2014 لم يشهد المجلس تغيرًا في أي شئ.

وقال العطيشان خلال لقائه ببرنامج تم: بعد ترشيحي لمجلس الشورى أعتذرت ثم قيل لي أن هناك تغييرات في المجلس ووافقت؛ لأنني أريد أن أخدم بلدي، ومن عام 2014 لم يتغير شي في مجلس الشورى.

وأوضح العطيشان أن مجلس الشورى يجب أن يكون عاملًا رئيسيًا لدعم المواطن، وخدمة الوطن بأكمله والحكومة أيضًا، مشيرًا إلى أنه لا يجد أي قرارات فعلية، وكلها مجرد توصيات -على حد قوله-.