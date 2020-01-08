بالفيديو..المرتزقة سلاح أردوغان للتدخل العسكرى فى ليبيا بأعتراف منه

أنقرة(صدى):

اعترف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالاستعانة بالمرتزقة والإرهابيين لدعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وظهر أردوغان مصرحًا بذلك بنفسه، ما يؤكد على أنه ضغط على البرلمان التركي من أجل تمرير قراراه الرامي إلى إرسال قوات إلى الأراضي الليبية، لدعم ومساندة الميليشيات.

وكان نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، موسى بير أوغلو، أكد أن إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا لا يعبر عن سياسة الدولة بل يعبر عن سياسة الإخوان المتمثلة في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، موضحا أن أحد أسباب وجود كتلة حزب العدالة والتنمية على رأس الدولة هو تنظيم الإخوان.

يذكر أن حكومة الوفاق أبرمت اتفاقية سرية مع أنقرة للتكفل ماديا بضحايا تركيا، تضمن دفع الوفاق تعويضات لمصابين أو قتلى من الجانب التركي.