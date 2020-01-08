بالفيديو..نانسي عجرم تقدم التعازي لأهل اللص القتيل

بيروت(صدى):

قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التعازي لأهل القتيل، الذي اقتحم منزلها بغرض السرقة.

ورغم اتهام أهل القتيل لزوج نانسي بأنه اجتزأ مقاطع من الفيديو الذي وثّقته الكاميرات وتلاعب بها من أجل إخفاء ما يريد، لكنها حرصت على تقديم التعازي مؤكدة أن ما حدث لم يكن برغبتهم.

وقالت نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية: أكيد ما بنتمنى لا أنا ولا فادي ولا عيلتنا كلها اللي صار وأنا بدي عزي والدته بدي عزي زوجته وأهله جميعهم أكيد ما بنتمنى ياللي صار معنا بس هي الظروف.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بعد التحقيقات التي أجريت معه على خلفية قتله متهمًا باقتحام فيلته الخاصة بدافع السرقة.

اقرأ أيضًا: