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محاكمة أم تسببت في مقتل 7 من أبناءها

محاكمة أم تسببت في مقتل 7 من أبناءها
أبوظبي(صدى):

استمعت محكمة في دبي، إلى قضية أمّ خليجية، متهمة بالتسبّب في وفاة سبعة من أبنائها بالخطأ، والإهمال نتيجة حريق اندلع في منزلها.

وبرأتها المحكمة الابتدائية، فيما طالبت النيابة بإنزال أقصى عقوبة على الأم، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى وفاة أبنائها السبعة.

وقالت النيابة في مرافعتها إن الأم تركت أبناءها في الساعة الـ10 مساء، ما تسبب في وفاتهم بسبب الإهمال الذي أدى إلى قتلهم.

وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، من أجل استكمال جلسات القضية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32282 ] نشر منذ 45 دقيقة

طيب وين هي رايحه الساعه عشر في الليل وتاركه الورعان بروحهم

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