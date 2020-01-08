الهيل للقطريين: ستجدون السعودية معكم في وقت الشدائد رغم حماقة «الحمدين»

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، ردًا على مقتل قاسم سليماني، كشف المعارض القطري خالد الهيل عن وجود حالة طوارئ في قطر.

وقال الهيل: طوارئ في قطر الآن، إرتباك في الاستخبارات العسكرية، وجهاز أمن الدولة ويحصل الآن استدعاء لعناصر ومنسوبي الجيش والحرس الأميري.

ووجه الهيل رسالة للشعب القطري قائلا: رسالة لأهل قطر تحديدًا، والله ستجدون السعودية أمًا حنونًا في حالة الحرب وستفتح لكم الأبواب، النظام القطري اختار إيران كحليف، وإيران ستضرب قطر وتغدر بكم.

وأضاف: نظام قطر اختار معاداة السعودية التي في وقت الشدايد ستجدونها معكم ياشعب قطر بغض النظرعن حماقة قيادة قطر وأسألوا أهل الكويت.