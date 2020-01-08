بعد إتمام صفقة مدالله العليان..التعاون بصدد شكوى ضد الهلال

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية إتمام إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، صفقة من العيار الثقيل، بالتعاقد مع مدالله العليان، الظهير الأيسر لفريق التعاون، بعقدٍ لمدة ثلاث سنوات، في صفقة مجانية بعد دخوله الفترة الحرة، كشفت مصادر أن إدارة التعاون بصدد شكوى ضد الهلال.

وتستند إدارة التعاون في شكواها، على بند في عقده يفرض عليه انتظار عرض التجديد من التعاون حتى آخر ثلاثة أشهر.

ودخل العليان الفترة الحرة في بداية شهر يناير الجاري، والتي تتيح له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة نادي التعاون، وفقًا للائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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