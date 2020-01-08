عباءة خامنئي وخاتم..قائمة بالأشياء التي ستوارى الثرى مع قاسم سليماني!

طهران(صدى):

نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، فإن هناك قائمة بعدة أشياء سيتم دفنها مع الإيراني الهالك قاسم سليماني.

ومن الأشياء التي ستُدفن في قبر سليماني، عباءة المرشد الإيراني، والخاتم الذي كان يرتديه سليماني دومًا، وتربة كربلاء، إضافة إلى راية كُتب عليها «يا حسين» من قبة قبر الحسين في العراق.

ومن بين الأِياء التي ستوارى الثرى مع سليماني، ورقة موقَّعة أشبه بتوصية من المرشد علي خامنئي وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، تفيد بحسن شخصية القائد العسكري الإيراني.

يذكر أن مراسم دفن سليماني في مسقط رأسه، قد تأجلت بعد مقتل نحو 50 من المشيعين بسبب التدافع.

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