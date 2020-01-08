استمرت عاما كاملا..علاقة عاطفية عبر الإنترنت تحول حياة فتاة إلى كابوس

أميرة خالد(صدى):

تعرضت فتاة من جنسية خليجية، إلى الابتزاز من قبل شاب، تعرفت إليه عبر شبكة الإنترنت.

وكانت الفتاة قد تعرفت إلى الشاب في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستمرت علاقتهما لمدة عاما كاملا، حيث أخبرها أنه من نفس جنسيتها.

وتقدم الشاب لخطبة الفتاة، لتفاجأ بأنه ليس من نفس جنسيتها، ولا يحمل أوراقًا ثبوتية، فرفضت الارتباط به رسميًا.

وخُطبت الفتاة لشاب آخر، ليبدأ الأول بتهديدها وملاحقتها، وابتزازها، حيث هددها بوضع صورتها في الطريق أمام المارة وفضحها، محولا حياتها إلى كابوس.

ولجأت الفتاة في النهاية إلى الشرطة، والتي خططت مع الفتاة لإلقاء القبض عليه.