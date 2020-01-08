عن فرحة الحلافي..جستنيه ينشر مقالًا له رغم عدم إجازته: «أعتذر للقارئ الكريم»!

نواف السالم(صدى):

نشر الناقد الرياضي عدنان جستنيه، مقالا له بعنوان «همس الحقيقة»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر، رغم عدم نشره في الصحيفة بموعده.

وعرض جستنيه المقال، معلقا: مقالي همس الحقيقة لن ينشر في موعده المقرر، الأربعاء، لعدم إجازته، اعتذر للقاريء الكريم.

وتضمن المقال، تعليق جستنيه على فرحة عبد الرحمن الحلافي المشرف على فريق النصر، بعدما حصد الفريق بطولة كأس السوبر السعودي.

وعلق الناقد الرياضي تحديدًا على الطاقية التي تمسك الحلافي بلبسها رغم خلعه الشماغ والعقال، متسائلا ما إذا كانت الطاقية تمثل له رمزًا بجلب الحظ والسعادة.

واختتم مقاله، مؤكدَا أنه من حق الحلافي الاحتفال كيفما شاء وبطريقته الخاصة، مقدمًا التهنئة له وللفريق ولكل النصراويين.

وتسائل: إيش رأيكم أخذ رأيكم في المقال إن كنتم تتفقون بعدم نشره أو تتفقون؟.