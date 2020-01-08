نيسان تتوعد بملاحقة غصن قضائيا لاختلاسه من أصول الشركة 

طوكيو(صدى):

أصدرت شركة نيسان موتور بيانا بشأن قرار رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن إلى لبنان، واصفة مغادرة غصن بدون إذن المحكمة منتهكا شروط إخلاء سبيله بكفالة بـ«تصرف يتحدى نظام القضاء الياباني».

وأوضح البيان أن نيسان تجد في ذلك «مدعاة للأسف الشديد»، مشيرا إلي أن الشركة وجدت أن غصن لم يكن كفؤا لمنصب مدير تنفيذي، وقد أقيل من جميع مناصبه بعد إجراء تحقيق داخلي شامل.

وشددت نيسان أنها ستستمر في اتخاذ الخطوات القانونية الملائمة لمحاسبة غصن على الضرر الذي لحق الشركة بسبب سوء تصرفه.