بالفيديو.. لحظة دهس إيرانيات تحت أقدام الحشود أثناء تشييع سليماني في كرمان

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة دهس إيرانيات تحت أقدام الحشود أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في كرمان.

وبدا في المقطع المتداول عدد من الإيرانيات يصرخن بعد دهسن تحت أقدام الحشود أثناء تشييع سليماني من أجل إنقاذهن، مما أثار استغراب رواد السوشيال ميديا.

وبلغ عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال تشييع سليماني 78 قتيلاً ، بالإضافة لإصابة 213 آخرين بجروح، حيث يتلقون العلاج في مستشفيات محافظة كرمان.