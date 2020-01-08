العدل :توضح للخصوم تقديم التماس في الأحكام النهائية للمنازعات العمالية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الحالات التي يحق فيها للخصوم تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن ” السلام عليكم هل المحكمة العمالية تقتصر احكامها العادلة على المواطن السعودي والاجنبي لا لدي قضية عمالية والقاضي خالف قانون العمل تقدمت للاستئناف الاستئناف اكد الحكم موظفه٣سنوات تهدر حقوقي ولا ريال ومتدربة زميلتي سعودية اخذت حقوقها ام ترجع للقاضي “.

وردت الوزارة قائلة :” يحق للخصوم تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في المنازعات العمالية وفقاً للحالات المنصوص عليه في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات “.

أضافت الوزارة قائلة : ” ويتم تقديم الالتماس عبر الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة العدل “.