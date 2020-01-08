وفاة أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد جراء انحراف مركبة على طريق العلا 

نايف السالم(صدى):

انحرفت مركبة على طريق العلا – خيبر، حيث أسفر الحادث المأساوي عن اشتعال السيارة وتفحم أفراد أسرة كاملة مكونة زوج وزوجته وثلاثة من أبنائه وطفلة إلي جانب خادمة.

وتفصيلا، سافر ممرض يدعى ” علي الحازمي” يعمل في مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة، لقضاء إجازته برفقة أسرته، في طريقه لمدينة ينبع والعلا والمدينة المنورة ولكنه تعرض لحادث مأساوي أدى لوفاة جميع أفراد أسرته.

وقام عدد من منسوبي مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة، بنعي زميلهم الممرض الذي وافته المنية هو وزوجته وثلاثة من أبنائه ومكفولته، في حادث مأساوي، داعين الله – عز وجل- أن يتغمده هو وأسرته برحمته ويسكنهم فسيح جناته.