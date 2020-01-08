عروس ترفض حضور شقيقة العريس حفل الزفاف

أميرة خالد(صدى):

رفضت عروس حضور شقيقة عريسها المعاقة ذهنيًا، حفل الزفاف وذلك ” خوفًا من أن تفسد الحفل “.

وذكر التقرير بأن العريس، الذي لم يتم الإشارة إلى هويته أو جنسيته، لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنصيحة بعد أن اكتشف أن عروسه لا ترغب في تواجد شقيقته في حفل الزفاف، وأنها لم تقم بدعوتها للحفل ولن تسمح لها بالحضور.

وقال العريس في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه من المقرر أن يتزوج من ” حب حياته ” قريبًا، لكن لا يمكنه هو وعروسه الاتفاق على أمر مهم جدًا، ويتعلق هذا الأمر بحضور شقيقته الصغرى، البالغة من العمر 20 عامًا حفل زفافه.

وأوضح أن شقيقته معاقة ذهنيًا، ويمكن أن تثير المواقف الصاخبة والأماكن المزدحمة انزعاجها، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنه يحب شقيقته بشدة ويرغب حقًا في تواجدها برفقته في هذا اليوم.

وتابع أن عروسه تحب شقيقته أيضًا، لكنها مصرة على ألا تحضر حفل الزفاف، وقد وصف تصرف عروسه تجاهها بـ” الأناني ” ، لافتًا إلى أن قرارها أثار غضب والديه كذلك، وأنه وعروسه تجادلا بشأن هذا الأمر وكانا على وشك إلغاء الزفاف.