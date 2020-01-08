تعرف على مفهوم النظام العام في المملكة 

فهد القزيز(صدى):

يعتمد النظام العام في المملكة على القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة، أي “أحكام الشريعة الإسلامية”.

ويشمل النظام العام كل القواعد والإجراءات التي تضعها الدولة وتهدف لحماية كيان المجتمع وحقوقه وقيمه العليا داخليا وخارجيا وتحقق له حياة الرفاهية والاستقرار وفق الكتاب والسنة أو “نصوص الشريعة”.

وتنص البنود القانونية للنظام العام في المملكة على الآتي: التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات، وبالتالي لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا علي أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يلي: أولا.. أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها .

ثانيا.. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفو بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

ثالثا.. ان الحكم أو الأمر أصبح نهائيا وفقا لنظام المحكمة التي أصدرته

رابعا.. أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة أحكام النظام العامم في المملكة.