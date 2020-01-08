ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019

وكالات(صدى):

توج ساديو ماني، نجم ليفربول والمنتخب السنغالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019، حيث تفوق على محمد صلاح نجم المنتخب المصري المحترف في صفوف ليفربول ورياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري.

ويذكر أن ماني، حقق 3 ألقاب رفقة ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج هدافًا للدوري الإنجليزي العام الماضي رفقة محمد صلاح وبيير أوباميانج مهاجم آرسنال.

وقاد ماني، منتخب بلاده إلى الوصول للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي فازت الجزائر بلقبها.