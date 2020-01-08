بالفيديو.. «عهد الجرف» انتحال الشخصيات منتشر بكثرة ويتلاعبون نفسيا بضحاياهم

علي القحطاني(صدى):

تحدثت عهد الجرف أكاديمية ومتخصصة في أمن المعلومات، عن ظاهرة انتحال الشخصيات العامة في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:” انتشرت ظاهرة انتحال أشخاص في “تويتر” و”إنستجرام” كنوع من الاحتيال للعب علي نفسية الضحايا”.

وأوضحت الجرف خلال حوارها في برنامج “معالي المواطن”:”يقوم المحتال بانتحال أي شخصية من خلال إنشاء حساب على مواقع السوشيال ميديا بنفس الصورة وكتابة جميع المعلومات عن الشخصية من أجل اللعب على نفسية المتابعين كما يحدث في الهندسة الاجتماعية”.

ونصحت الجرف مستخدمي تويتر وإنستجرام:” لو وجدت شخص تتابعه تابعك فجأة ابحث عن الاسم ولو وجدت حسابين بنفس الاسم تأكد أن هناك حساب مزور أو من خلال التأكد من تاريخ إنشاء الحساب”.