عبدالعزيز الغيامة: حادثة جماهير الأهلي مخجلة ولا أخلاقية

الثلاثاء 7
يناير
البليهي يستفز جمهور الاهلي بحركة قذرة
وبكره تجيك لجنة الانضباط وغرامات ع قوارير المويه
👤طيب ليه جمهور الهلال يرمي فريق التعاون بدون استفزاز
👤ليه لاعبيه الهلال يلحقوا ورا حارس احد عشان يضاربوا معه
👤ليه جمهور الهلال من النساء يرموا على مرابط آخر مباراة وغيرها وغيرها كثير
هذي كلها اخلاقيه وغير مخجلة ☻
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المليليح[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 35 دقيقة
البليهي يستفز جمهور الاهلي بحركة قذرة
وبكره تجيك لجنة الانضباط وغرامات ع قوارير المويه
👤طيب ليه جمهور الهلال يرمي فريق التعاون بدون استفزاز
👤ليه لاعبيه الهلال يلحقوا ورا حارس احد عشان يضاربوا معه
👤ليه جمهور الهلال من النساء يرموا على مرابط آخر مباراة وغيرها وغيرها كثير
هذي كلها اخلاقيه وغير مخجلة ☻