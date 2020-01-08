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  3. عبدالعزيز الغيامة: حادثة جماهير الأهلي مخجلة ولا أخلاقية

عبدالعزيز الغيامة: حادثة جماهير الأهلي مخجلة ولا أخلاقية




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 35 دقيقة

‏البليهي يستفز جمهور الاهلي بحركة قذرة
وبكره تجيك لجنة الانضباط وغرامات ع قوارير المويه
‎ 👤طيب ليه جمهور الهلال يرمي فريق التعاون بدون استفزاز
👤ليه لاعبيه الهلال يلحقوا ورا حارس احد عشان يضاربوا معه
👤ليه جمهور الهلال من النساء يرموا على مرابط آخر مباراة وغيرها وغيرها كثير

هذي كلها اخلاقيه وغير مخجلة ☻

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