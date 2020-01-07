شيخ شمل قبيلة الحازم سلام الاديهم بذمة الله

سلطان الهوير(صدى):

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )

بقلوب مؤمنه بقضاء الله انتقل الى رحمة الله تعالي شيخ شمل القبلية الشيخ/ سلام بن أديهم، والذي وافته المنيه مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1441/5/12.

ونسأل الله أن يرحمه رحمه واسعه ويبدله دار خير من دارة وأن يسكنه فسيح جناته أنه ولي ذلك والقادر عليه .

ويتقبل أبناء الأديهم العزاء في المغفور له في ديوانه في منطقة سكاكا الجوف.