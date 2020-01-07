شيخ شمل قبيلة الحازم سلام الاديهم بذمة الله
( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )
بقلوب مؤمنه بقضاء الله انتقل الى رحمة الله تعالي شيخ شمل القبلية الشيخ/ سلام بن أديهم، والذي وافته المنيه مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1441/5/12.
ونسأل الله أن يرحمه رحمه واسعه ويبدله دار خير من دارة وأن يسكنه فسيح جناته أنه ولي ذلك والقادر عليه .
ويتقبل أبناء الأديهم العزاء في المغفور له في ديوانه في منطقة سكاكا الجوف.
تتقدم صحيفة «صدى الالكترونية» بخالص التعازي وصادق المواساة لأبناء وأخوة الشيخ الكريم سائلين الله عزَّ وجل له الرحمة والمغفرة وجنات عرضها السموات والأرض وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .
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