رئيس مركز السلمية فى زيارة لمهرجان ليالي الشتوية بالخرج

بدر الحارثي(صدى):

زار رئيس مركز السلمية الأستاذ سلمان بن عمر العفيصان وعدد من أعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الاستاذ/ عبدالله بن صالح العسكر والدكتور / عبدالعزيز بن ناصر العبيد مهرجان ليالي الشتوية بالخرج اليوم الثلاثاء الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، وبتنفيذ من وكالة وضوح الرؤية ، وتم الاطلاع على أركان المهرجان المشاركة .

استمرت فعاليات اليوم الثالث وسط حضور كبير بإدارة المسرح من لجنة التنمية الأهلية بمركز السلمية بالعديد من المسابقات للأطفال ، وبمحاضرة من اللجنة النسائية بالسلمية من تقديم أ. جواهر الداغري ، في حين قدم جناح مستشفى النساء والولادة الهدايا المنوعة والاستشارات الطبية التي لاقت استحسان الزوار

كما حضي قسم العاب الأطفال والأسر المنتجة والفوودترك بإقبال متزايد من الحضور وسط الجلسات المعدة لهم من قبل اللجنة المنظمة .

أما ركن الصقور فقد شد الجميع بعروض التلويح ، والتقاط الصور التذكارية مع الصقور.

وسيكون غدا الأربعاء حافلا بالعديد من البرامج بإدارة لجنة التنمية الأهلية بالهياثم ، ومشاركة العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج .