شاهد.. أحلام تكشف بجرأة عن خضوعها لتجميل يُغير ملامحها

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن خضوعها لعملية تجميلية بسيطة؛ للحفاظ على بشرتها جميلة.

ونشرت أحلام مقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستجرام من داخل عيادة الطبيب “، موضحة أنه يقوم ببعض التعديلات التجميلية في الوجه وتبقى السيدة على طبيعتها وتحافظ على جمالها ورونقها.

وقامت أحلام بالخضوع لحقن البوتوكس في وجهها وهو ما ظهر عليها بوضوح.

وجاء ذلك خلال تواجدها مع زوجها مبارك الهاجري في رحلة استجمامية في فرنسا .

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