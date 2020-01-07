بمقطع فيديو.. حمدالله يعلق على خبر انتقاله إلى صفوف أستون فيلا

ماجد محمد(صدى):

علق مهاجم النصر اللاعب المغربي عبد الرازق حمدالله، اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله حول قرب انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز للعب ضمن صفوف فريق أستون فيلا.

ونشر حمدالله مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر “، ظهر فيه مرتدياً قميص النصر ويشير إليه بيده في حب،

وفسر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو ببقائه في صفوف الفريق.

ويذكر أن وكيل اللاعبين السابق الإنجليزي جون هيريوت قد أكّد أن لاعب النصر سيودع فريقه الأسبوع المقبل وسينتقل إلى صفوف أستون فيلا؛ نظير 7 ملايين جنيه إسترليني.