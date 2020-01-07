فهد الشهراني ورموز العرضة وفريق قادرون يحييون ليالي مهرجان المجاردة شتانا غير

محمد بن طحيطح(صدى):

يسر اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وضمن فعاليات مهرجان المجاردة ( شتانا غير) لهذا العام ١٤٤١هـ دعوتكم للفعاليات حيث سيقام احتفال لذوي الهمم يقيمه فريق قادرون بمحافظة المجاردة يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٥/١٤هـ بعد صلاة العشاء باذن الله على خشبة مسرح شارع الفن وسيشارك في هذا الاحتفال نجوم الإعلام والسوشا ميديا (الأستاذ محمد الشريف ، الأستاذ فواز الدخيل ،الأستاذ ماجد العتيبي، المنشد نايف الشريف ).

كما سيحل الشاعر المميز فهد الشهراني ضيفاً لمهرجان المجاردة شتانا غير وسيحيي أولى الأمسيات الشعرية في مهرجان هذا العام يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٥/١٥هـ بعد صلاة العشاء باذن الله على خشبة مسرح شارع الفن.

وفي جانب الموروث الشعبي سيكون جمهور العرضة الجنوبية على موعد مع مهرجان العرضة الجنوبية الأول بالمجاردة والذي يستضيف نخبة من رموز شعر العرضة الجنوبية من منطقتي عسير والباحة وسيقدم لون المدقال والعرضة على مسرح قرية ربوع بلادي يوم السبت الموافق ١٤٤١/٥/١٦هـ بعد صلاة العشاء باذن الله.

ولمتابعة تفاصيل الفعاليات متابعة حساب اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة على تويتر حيث سيتم الإعلان عن كافة الفعاليات والتي تتجاوز الأربعون فعالية وتمتد لمدة ستين يوماً .