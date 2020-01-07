«المطيويع»: المسيليم تحمل أعباء الدفاع الكارثية

ماجد محمد(صدى):

أشاد الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع بأداء حارس مرمي الأهلي ياسر المسيليم بالرغم من الهزيمة الثقيلة للأهلي أمام الهلال، حيث فاز الزعيم بثلاثة أهداف.

وكتب المطيويع في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا:” ياسر المسيليم من وجهة نظر خاصة أحد نجوم المباراة”.

وأضاف المطيويع:” تحمل المسيليم أعباء الدفاع الكوارثية، و تصدى لأربعة أهداف على الأقل.. انفرادات المسيليم يتجدد إبداعا خلال مباراة الهلال والأهلي”.

وكان ياسر المسيليم، عبر عن أسفه للخسارة بثلاثية في مباراة الهلال ضد الأهلي، مبينا أن الزعيم ظهر بشكل أفضل وسيطر أكثر.

وقال المسيليم خلال تعليقه على مباراة الهلال ضد الأهلي:”الزعيم سيطر أكثر على مجريات اللقاء واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم، في حين أننا لم نؤدِّ الشيء المطلوب منا في الملعب”.