أمانة عسير تشارك في فعالية «المرأة و سوق العمل»

محمد بن طحيطح(صدى):

أكدت مديرة القسم النسوي بأمانة منطقة عسير سلوى القحطاني بأن الأمانة قد عززت منذ وقت مبكر مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال خلق فرص عمل لهن في اكثر من إدارة مختلفة و ذلك من خلال تطوير عدة تخصصات و إدارات متعددة بهدف تمكين المرأة من تولي مناصب قيادية و إدارية بها لرفع نسبة القوى العاملة من الكوادر النسائية مقارنة بالكادر الرجالي .

جاء ذلك خلال مشاركة الأمانة في فعالية المرأة وسوق العمل و الذي نظمته إدارة التعليم بمنطقة عسير بمشاركة الأمانة و عدد من الجهات الحكومية و الخاصة .

و اشارت القحطاني الى ان الأمانة تحرص دائما على المشاركة بمثل هذه الفعاليات حرصا منها على ضرورة تفعيل و تطوير هذه الشراكات مع الجهات ذات العلاقة وتماشيا مع برنامج التحول الوطني 2020 و رؤية 2030 .

مضيفة بأن هذه البرامج المجتمعية باتت ضرورة مهمة لمشاركة المجتمع و اخذ آرائهم و ملاحظتهم لتعزيز المشاركة المجتمعية و التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.