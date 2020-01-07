مدير جامعة الملك خالد ومدير سجون عسير يناقشان سبل تعزيز التعاون

محمد بن طحيطح(صدى):

التقى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في مكتبه بإدارة الجامعة بقريقر، أمس الاثنين، مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن سعيد آل مريط.

ورحب معالي مدير الجامعة في بداية اللقاء بالزيارة، فيما تم مناقشة تعزيز التعاون بين الجهتين بما يخدم المنطقة، وآليات تفعيل الاتفاقية ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين، بما يمكّن من وجود شراكة شاملة بين الجامعة وسجون منطقة عسير.

وقد قدم مدير السجون بمنطقة عسير شكره وتقديره للجامعة ومعالي المدير إزاء الحرص على تفعيل التعاون وتحقيق التكامل بما يخدم المنطقة والقطاعين، معربًا عن أمله في وجود مخرجات متميزة لهذا التعاون قريبًا.

هذا وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها سابقًا بين الطرفين حزمة من البرامج التي تشمل تقديم دورات تدريبية وبرامج دبلوم للسجناء والعاملين في مجالات الحاسب الآلي وتطوير المهارات الذاتية والإدارية واللغة الإنجليزية، كما تتضمن تقديم كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان عددًا من البرامج الطبية والصحية للسجناء بتوفير الأدوية اللازمة والعيادات المتنقلة المجهزة بالكامل.

يذكر أن الجامعة منذ إنشائها وفي إطار مشاركتها المجتمعية تقوم سنويًّا بعد التنسيق مع إدارة السجون بإقامة المحاضرات والندوات التي تعالج موضوعات مهمة وتكسب النزلاء المهارات اللازمة.