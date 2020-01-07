مهرجان الجوف الشبابي الشتوي يختتم فعالياته

فاطمه الرويلي(صدى):

اختتمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الهيئات الشبابية في وكالة شؤون الشباب أمس، مهرجان الجوف الشبابي الشتوي الذي أقيم في حديقة الأمانة شمال قارا، بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان .

‎وأوضح مدير الهيئة العامة للرياضة بالجوف مريح بن مصلح المريح، أن المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام شهد تفاعلا من الزوار الذين استمتعوا بأكثر من 25 فعالية أبرزها عروض السيارات التي شهدت مشاركة أكثر من 180 سيارة وعروض الفرق الاستعراضية وفرق الفنون الشعبية ومسرح الفعاليات والرسم الجداري الحر ومعرض الفنون التشكيلية ومسابقات ألعاب التحدي والمسابقات الشعبية، بالإضافة إلى تمكين الزوار من المشاركة في فعاليات الجلسة البرية، وتجربة الطبخ الشعبي والمشاركة في جلسة بيت الشعر الجوفي ومعارض الجهات المشاركة.