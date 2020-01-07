«جستنيه» يهاجم الأهلي: «دفاع شربة والمدرب يتفرج»

نواف السالم(صدى):

هاجم الناقد الرياضي عدنا جستنية نادي الأهلي بعد الأداء المخيب للآمال أمام الهلال اليوم الثلاثاء.

وقال الناقد الرياضي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : كلهم يتفرجوا. ياهو هذا مباراة ماهو فيلم، الم اقلكم دفاع شربة والمدرب يتفرج “.

وتابع : مبروك ياعالمي ياهلال، نصحت الأهلاويين بعدم التفريط في المدرب الوطني صالح المحمدي.

وهز الهلال شباك الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد للسوري عمر السومة في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة الـ 11 من دوري المحترفين.