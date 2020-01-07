أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من 111 ألف م2

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت أمانة منطقة عسير عن إزالة تعديات طالت أكثر من 111 الف م2 من الأراضي الحكومية في عدد من مدن و محافظات منطقة عسير خلال الاسبوع الماضي .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن و محافظات المنطقة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار الى انه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة ‪111.750‬ الف م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة في 15 موقعا بمنطقة عسير ، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية ، منوها الى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين .

مؤكداً بأن الأمانة و بلدياتها التابعة ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير و سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية .

محذرا من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية ، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

و تأتي تلك الأعمال ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، و بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير .