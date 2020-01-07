محمد الشيخ:«الهلال كان رؤوفا رحيما بالأهلي حين اكتفى بثلاثية »

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي محمد الشيخ على فوز الهلال على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، قائلا:” الهلال فاز وكان رؤوفًا رحيمًا بالأهلي حين اكتفى بثلاثية”.

وأضاف الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” الهلال كان قادرًا على تحويلها لتاريخية، لولا تفنن لاعبيه في إضاعة الفرص وتألق المسيليم الذي حفظ ماء وجه فريقه”.

وكان الهلال حقق فوزا ثمينا على أهلي جدة، في خضم منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاثية مقابل هدف.