محمد الشيخ:«الهلال كان رؤوفا رحيما بالأهلي حين اكتفى بثلاثية »
علق الناقد الرياضي محمد الشيخ على فوز الهلال على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، قائلا:” الهلال فاز وكان رؤوفًا رحيمًا بالأهلي حين اكتفى بثلاثية”.
وأضاف الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” الهلال كان قادرًا على تحويلها لتاريخية، لولا تفنن لاعبيه في إضاعة الفرص وتألق المسيليم الذي حفظ ماء وجه فريقه”.
وكان الهلال حقق فوزا ثمينا على أهلي جدة، في خضم منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاثية مقابل هدف.
kkkk[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 30 دقيقة
وفرصتين في العارضة للأهلي؟؟
ابونايف[ عدد التعليقات: 1982 ] نشر منذ 22 دقيقة
ذكرتني بالعالمي يوم كان رؤوفا رحيما الباقي مايعرف يدهن النيفيا ههههههه
زائر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 13 دقيقة
ايش رؤوفا رحيما يا اخي اتق الله في كلامك شجع يا متخلف بس لاتتعدا على أسماء وصفات الله