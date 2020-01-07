بالفيديو.. العتيبي يعلق على حسرة جماهير الأهلي بعد الخسارة: «لاتبكي»
علق المعلق فهد العتيبي على حسرة جماهير فريق الأهلي بعد الخسارة من الهلال في إطار الجولة الحادية عشر المؤجلة من دوري المحترفين.
وقال العتيبي خلال تعليقه على المباراة اليوم الثلاثاء : ” لا تبكي.. أنت تشجع واحد من أكبر أندية المملكة ” .
ويحتل الأهلي بهذه النتيجة المركز الرابع برصيد 23 نقطة، في حين اقترب الهلال من الصدارة برصيد 27 نقطة حيث يبتعد بفارق نقطتين عن النصرالذي يتصدر برصيد 29 نقطة.
"لا تبكي.. أنت تشجع واحد من أكبر أندية المملكة"
المعلق فهد العتيبي معلقًا على حسرة جماهير #الأهلي بعد الخسارة من #الهلال#الهلال_الأهلي pic.twitter.com/coeualQbrq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 7, 2020
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 57 دقيقة
ما غلط فيهم البلطان
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14786 ] نشر منذ 49 دقيقة
ماعليهم شرهه فريقهم مختطف من عقب الثلاثيه والحراق😫