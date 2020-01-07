بالفيديو.. العتيبي يعلق على حسرة جماهير الأهلي بعد الخسارة: «لاتبكي»

ماجد محمد(صدى):

علق المعلق فهد العتيبي على حسرة جماهير فريق الأهلي بعد الخسارة من الهلال في إطار الجولة الحادية عشر المؤجلة من دوري المحترفين.

وقال العتيبي خلال تعليقه على المباراة اليوم الثلاثاء : ” لا تبكي.. أنت تشجع واحد من أكبر أندية المملكة ” .

ويحتل الأهلي بهذه النتيجة المركز الرابع برصيد 23 نقطة، في حين اقترب الهلال من الصدارة برصيد 27 نقطة حيث يبتعد بفارق نقطتين عن النصرالذي يتصدر برصيد 29 نقطة.