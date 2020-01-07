بالفيديو.. روان بن حسين تكشف عن سر إخفائها زوجها 

خالد الظفيري(صدى):

تحدث الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن سر إخفائها زوجها وعدم ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها غيورة جدا عليه لذلك من المستحيل أن تظهره أمام متابعيها.

وأوضحت روان في مقطع فيديو لها عبر سناب شات: “الصراحة ما توقعت فقرة الأسئلة كلها تكون عن زوجي.. الموضوع اللي شاغل الأمة العربية وهو من هو زوج روان”، مردفة:”بيني وبينكم يا بنات نخليه سر بينا واجبيها لكم على بلاطة.. حتى لو رجلي جالي في يوم من الأيام وقالي يبي يطلع معي مش هخلي يطلع على الانستجرام”.

وأبانت: “ليش عشان أنا برج الجدي الحبيب الغيور الي يغار من نسمة الهوا.. فعمري ما هطلعوا لملايين المتابعين.. خلص ما تسألوني عن زوجي.. أنا أغار وما راح أطلعه”.