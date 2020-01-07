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الأسطورة سامي الجابر :فوز الهلال على الأهلي : «نقطة تحول مهمة نحو البطولات»

الأسطورة سامي الجابر :فوز الهلال على الأهلي : «نقطة تحول مهمة نحو البطولات»
ماجد محمد(صدى):

علق سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق على فوز الفريق اليوم أمام الأهلي في إطار الجولة الحادية عشر المؤجلة من دوري المحترفين.

وقال الجابر : فوز الهلال اليوم اعتبره نقطة تحول مهمة في مشواره في البطولات المحلية بنصف قائمته من اللاعبين المحترفين يقدم كرة متوازنة يلعب بهيبته و ((تركيز)) والذي يعتبر سلاحه لهزيمة ضغط المباريات الذي يواجهه في الايام القادمة.

وأضاف الجابر قائلًا : أنه عمل فني بمستوى عالي جدا وواقعية يدير بها رازفان هذه المرحلة.


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