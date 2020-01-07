أب يقتل طفله من زوجته الأولى بمساعدة الثانية بطريقة وحشية

دمشق(صدى):

تجرد أب سوري من الرحمة والإنسانية ، وأقدم على قتل طفله من زوجته الأولى بمساعدة زوجته الثانية، بطريقة بشعة بسبب سلوكه غير الجيد في المنزل.

وفي تفاصيل الواقعة ، التي كشفتها الشرطة السورية عندما دخل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ، لأحد المستشفيات السورية في القرداحة، مفارقا الحياة، وعلى جسده آثار ضرب وكدمات زرقاء، وتعذيب شديد وذلك بعد إسعافه من قبل والده وزوجة والده .

وعلى الفور توجهت دورية من الشرطة إلى المشفى، وبدأت بجمع المعلومات والتحري وضبطت إفادة والده عن سبب الكدمات فأكد بداية الأمر أن ابنه تعرّض للسقوط عن سطح المنزل ، وبينت التحريات أنه يتعرّض للضرب المبرح من والده وزوجة والده بشكل دائم .

وبمواجهة الأب وزوجته بالأدلة اعترف الأب بما نسب إليه ولزوجته، وأن سبب إقدامه على ضرب ابنه بشكل دائم هو نتيجة سلوك الولد غير الجيد في المنزل والفوضى التي يثيرها وما يقوم به من تمزيق لأثاث المنزل حسبما أخبرته به زوجته.

وتم ضبط المتهمين وجاري تقديمهم للمحاكمة .