بالفيديو.. مواطنون يرقصون تحت الماء في عروس البحر الأحمر بجدة

علي القحطاني(صدى):

عرضت الإعلامية لجين عمران تقريرا مصورا لمواطنين يرقصون تحت الماء في عروس البحر الأحمر بجدة.

وبدا في المقطع الذي بثه برنامج “مسايا لجين ” مجموعة من المواطنين يرقصون ويرددون بعض الأغاني تحت الماء، مما أثار إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بالمملكة.

وعبر عدد من المواطنون عن سعادتهم الغامرة بالرقص تحت الماء، معتبرين أن هذه رياضة يغفلها الكثير من الناس، واصفين الرقص تحت الماء بالإحساس الممتع.

وقال أحد الأشخاص إن الرقص تحت الماء يساهم في تغيير النفسية للأحسن، مطالبا الجهات المعنية في هيئة الترفيه بتفعيل مبادرات كروية تحت الماء.