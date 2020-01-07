الهلال يصعق الأهلي بثلاثية ويقترب من الصدارة
حقق نادي الهلال ، اليوم الثلاثاء، فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي في إطار الجولة الحادية عشر المؤجلة من دوري المحترفين.
وبدأ الهلال التسجيل بأقدام سالم الدوسري، بينما حقق عمر السومة التعادل في الشوط الأول، وتقدم غوميز للهلال في الشوط الثاني، وعزز البليهي تقدم الأزرق.
وبهذه النتيجة اقترب الهلال من الصدارة برصيد 27 نقطة حيث يبتعد بفارق نقطتين عن النصرالذي يتصدر برصيد 29 نقطة.
ويحتل الأهلي بهذه النتيجة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.
بـدريٰ علىٰ آلدِنيـآتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14784 ] نشر منذ 18 دقيقة
قصدكم دفاع الأهلي يصعق الأهلي كالعاده😫
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6843 ] نشر منذ 16 دقيقة
الف مبروك الفوز للهلال و هارلك للأهلي