الهلال يصعق الأهلي بثلاثية ويقترب من الصدارة

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي الهلال ، اليوم الثلاثاء، فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي في إطار الجولة الحادية عشر المؤجلة من دوري المحترفين.

وبدأ الهلال التسجيل بأقدام سالم الدوسري، بينما حقق عمر السومة التعادل في الشوط الأول، وتقدم غوميز للهلال في الشوط الثاني، وعزز البليهي تقدم الأزرق.

وبهذه النتيجة اقترب الهلال من الصدارة برصيد 27 نقطة حيث يبتعد بفارق نقطتين عن النصرالذي يتصدر برصيد 29 نقطة.

ويحتل الأهلي بهذه النتيجة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.