بالفيديو.. مؤسسة النقد : هذا أول إجراء يقوم به العميل في حالة حدوث احتيال بنكي
أوضح رامي غراب مدير إدارة التواصل بمؤسسة النقد العربي، أول إجراء يقوم به العميل في حالة حدوث احتيال بنكي.
وقال غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” المواطن ” : أول إجراء في حالة حدوث احتيال بنكي يجب على الضحية التواصل مع البنك لإيقاف بطاقاته.
وأضاف : ويجب أن يتوجه عبر تطبيق كلنا أمن لرفع البلاغ من خلاله حيث تبذل رجال الأمن جهود عديدة للقبض على العصابات.
وتابع : مؤخرًا المؤسسة كثفت حملاتها التوعوية لرفع الوعي لدى المواطنين، والمقيمين، وذلك حرصًا من المؤسسة على مصلحة الجميع.
مؤسسة النقد: أول إجراء في حالة حدوث احتيال بنكي يجب على الضحية
التواصل مع البنك لإيقاف بطاقاته#MBC1#معالي_المواطن pic.twitter.com/V3xF1XUChn
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 7, 2020
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