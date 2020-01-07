بالفيديو.. مؤسسة النقد : هذا أول إجراء يقوم به العميل في حالة حدوث احتيال بنكي

علي القحطاني(صدى):

أوضح رامي غراب مدير إدارة التواصل بمؤسسة النقد العربي، أول إجراء يقوم به العميل في حالة حدوث احتيال بنكي.

وقال غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” المواطن ” : أول إجراء في حالة حدوث احتيال بنكي يجب على الضحية التواصل مع البنك لإيقاف بطاقاته.

وأضاف : ويجب أن يتوجه عبر تطبيق كلنا أمن لرفع البلاغ من خلاله حيث تبذل رجال الأمن جهود عديدة للقبض على العصابات.

وتابع : مؤخرًا المؤسسة كثفت حملاتها التوعوية لرفع الوعي لدى المواطنين، والمقيمين، وذلك حرصًا من المؤسسة على مصلحة الجميع.