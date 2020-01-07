انطلاق فعاليات مهرجان ربيع المظيلف الرابع

حامد العمري (صدى):

انطلقت مطلع الأسبوع الحالي فعاليات مهرجان ربيع المظيلف في موسمه الرابع، بإشراف وتنظيم بلدية المظيلف، وبشراكة ودعم من عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي،بإشراف مباشر من سعادة رئيس مركز المظيلف ، تستمر فعالياتة لمدة ثلاثة أشهر .

وحرصت بلدية المظيلف بمتابعة وإشراف سعادة المهندس سليمان بن احمد الذيبي على أن تكون فعاليات المهرجان متنوعة ومناسبة لمختلف فئات المجتمع .

ويحتضن المهرجان عددًا من الفعاليات منها المرسم الحر والمعارض التراثية وأكشاك الأسر المنتجة، واستعراض خيالة رابطة القنفذة.

وأطلق خلال الاحتفال 2020 بالونة في سماء المظيلف، كما تضمَّنت فعالياته أوبريتًا وطنيًا، وحفلًا خطابيًا، وعددًا من المشاركات الشعرية، والمعارض. كما ستقدم المؤسسات الاهلية بعض الفعاليات تستمر حتى نهاية الاسبوع.

وخصصت الجهة المنظمة جوائز متنوعة للاطفال والمشاركين.

حضر تدشين وانطلاقة المهرجان عدد من مديري الإدارات الحكومية والشيوخ والأهالي، وجمع كبير من زوار المهرجان.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العام والإعلام ببلدية المظيلف أن مهرجان ربيع المظيلف في نسخته الرابعة سيعزز الحركة السياحية بالمنطقة وسيبرز جهود الجهات المشاركة كما سيدعم الأسر المنتجة ويساعدتها على رفع دخلها المادي ويوجد قنوات تسويقية لها.

يذكر أن فعاليات مهرجان ربيع المظيلف الرابع تستمر فعالياته حتى٣٠ من مارس ويقع على امتداد كورنيش المظيلف.