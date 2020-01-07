على الطريقة الفرعونية .. شاهد أطفال المدارس يسجدون على صور قاسم سليماني

طهران(صدى):

أثارت صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعية ، خاصة بمراسم دفن وجنازة الإيراني قاسم سليماني ، موجه من السخرية بين المتابعين .

وأعاد رواد مواقع التواصل صوراً نشرتها وسائل إعلام إيرانية ، تٌظهر طريقة دفن سليناني على الطريقة الفرعونية ، حيث يدفن مع سليماني عباءة المرشد وخاتم سليماني وتربة كربلاء، وراية يا حسين من قبة قبر الحسين في العراق، وورقة موقعة من قبل خامنئي ونصر الله كشهود على حسن شخصية سليماني .

كما نُشرت صورة لأطفال المدارس الإيرانية يسجدون أمام صور لقاسم سليماني ، ما أثار سخرية المتابعين واصفين أن ما تقوم به إيران لمليشياتها تقليداً لما كان يحدث قديما في الدولة الفرعونية القديمة .