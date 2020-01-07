بالفيديو.. مستشار قانوني:  المحتال يختار أسهل الطرق ويسعى دائما لتطوير نفسه

علي القحطاني(صدى):

قال المستشار القانوني عبدالعزيز بن عبيد، إن التحايل دائما يتجدد مع كل وسيلة وتختلف علي حسب الوقت والظروف، لافتا إلى أن المحتالين يبتكرون طرق جديدة لاختراق الإيميلات كما كان يحدث في السابق وحاليا أصبح الهاكرز يخترق الواتساب بسهولة.

وأضاف عبيد خلال حواره ببرنامج “معالي المواطن” عبر فضائية “MBC “، أن المحتال يختار أسهل الطرق للوصول لأشخاص ذوي علم، موضحا أنه يختار طريقة بسيطة كي تصل لكل الناس ويستغلها باحترافية.

وتحدث عبيد عن كيفية أخذ حقك من المحتال إذا كنت تعرفه، قائلا:”ستصل لحقك بكون النظام يحميك والمجرم باحتياله يتجاوز النظام ولذا فإن النظام جرم الاحتيال وبالتالي ستصل لحقك بسهولة”.