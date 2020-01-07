الغائب الحاضر.. إدواردو يؤازر الهلال من مدرجات الجماهير

ماجد محمد(صدى):

حرص مهاجم الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو على مؤازرة فريقه في مباراته أمام الأهلي في إطار المباراة المؤجلة بينهما في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين.

والتقطت عدسات المصورين تواجد اللاعب البرازيلي الذي بدت على ملامحه التركيز الشديد مع مجريات المباراة بين جماهير الهلال على استاد جامعة الملك سعود.

ويتغيب إدواردو عن صفوف الهلال؛ نظرًا لإصابته، فأوضح النادي أنه يحتاج إلى فترة علاجية لمدة 3 أسابيع بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأحرز الهلال حتى الأن هدفين بأقدام لاعبيه سالم الدوسري وغوميزن بينما أحرز الأهلي هدفًأ بأقدام السوري عمر السومة.