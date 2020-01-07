شاهد.. مواطن يروي تفاصيل حرق زوجته له بـ«الأسيد»: كانت تتعامل مع ساحر
روى المواطن أبو محمد تفاصيل سكب زوجته عليه مادة ” الأسيد ” التي تسببت له في حروق في كامل جسده.
وقال ” أبو محمد ” في برنامج يا ” هلا ” إن سبب الخلاف بينهما الذي أدى لحرقه، هو أن زوجته كانت تتعامل مع ساحر وأنه كشفها من خلال رسائل بينهما، مؤكدًا على أنه سامحها رغم ذلك.
وأكد ” أبو محمد ” على أنه لم يعامل زوجته وهي الثانية بشكل سيء مطلقًا منذ زواجهما على مدار عام.
#فيديو
لماذا أحرقت زوجها بالأسيد ؟
أبو محمد يروي قصة لـ #برنامج_ياهلا مؤلمة عن زوجته التي سكبت عليه "الأسيد" وهو نائم!! pic.twitter.com/mxmGoHQt9l
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 7, 2020
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 22 دقيقة
سامحتها ؟؟
اجل تستاهل جاك هذه يبغالها تعليق في السقف من كراعينها و جلد