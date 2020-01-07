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  3. شاهد.. مواطن يروي تفاصيل حرق زوجته له بـ«الأسيد»: كانت تتعامل مع ساحر

شاهد.. مواطن يروي تفاصيل حرق زوجته له بـ«الأسيد»: كانت تتعامل مع ساحر

شاهد.. مواطن يروي تفاصيل حرق زوجته له بـ«الأسيد»: كانت تتعامل مع ساحر
علي القحطاني(صدى):

روى المواطن أبو محمد تفاصيل سكب زوجته عليه مادة ” الأسيد ” التي تسببت له في حروق في كامل جسده.

وقال ” أبو محمد ” في برنامج يا ” هلا ” إن سبب الخلاف بينهما الذي أدى لحرقه، هو أن زوجته كانت تتعامل مع ساحر وأنه كشفها من خلال رسائل بينهما، مؤكدًا على أنه سامحها رغم ذلك.

وأكد ” أبو محمد ” على أنه لم يعامل زوجته وهي الثانية بشكل سيء مطلقًا منذ زواجهما على مدار عام.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 22 دقيقة

سامحتها ؟؟
اجل تستاهل جاك هذه يبغالها تعليق في السقف من كراعينها و جلد

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