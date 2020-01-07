إعدام أربعة رجال اغتصبوا طالبة في حافلة

نيودلهي (صدى):

قضت محكمة هندية ، اليوم الثلاثاء ، بإعدام 4 رجال، بتهمة باغتصاب طالبة في جامعة دلهي بشكل جماعي، وقتلها في عام 2012.

وكانت وقعت الجريمة في حافلة أثناء عودة الفتاة إلى منزلها من السينما بصحبة صديق لها ، وتناوب المعتدون على اغتصابها وانتهاك جسدها بقضيب حديدي، بينما كانت الحافلة تجوب شوارع المدينة ، وبعد ذلك ألقوا بها وصديقها، الذي تعرض للضرب المبرح، في حفرة على جانب إحدى الطرق وتوفيت الفتاة متأثرة بجراحها .

وأٌتهم ستة أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة الوحشية، إلا أنه تم الإفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة؛ بسبب كونه قاصرا، بينما انتحر آخر كان ينتظر محاكمته.

فيما أصدر اليوم ، قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار أمرا بإعدام الأربعة شنقا، الساعة السابعة صباح يوم 22 يناير الحالي ، ولا يزال بإمكان الأربعة استئناف الحكم، وتقديم طلب رأفة للرئيس الهندي.