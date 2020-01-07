شاهد.. تركي آل الشيخ يغازل غوميز بصورة «دون تعليق»

نواف السالم(صدى):

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، بلاعب الهلال الفرنسي غوميز.

ونشر تركي آل الشيخ صورة ” أسد ” دون تعليق عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” في إشارة إلى ” غوميز” والذي تقدم للهلال بالهدف الثاني في المباراة القائمة حاليا ضد الأهلي.

كما أحرز غوميز الهدف الثالث للأزرق، إلا أنه تم إلغاؤه ؛ لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف للهلال.

ويٌلقب الهلاليون لاعب الهلال الفرنسي بالأسد؛ والذي اشتهر باحتفاله على طريقة الأسد عند تسجيل الأهداف.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي في إطار الجولة الحادية عشر المؤجلة من دوري المحترفين.