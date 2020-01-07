الإدعاء الأمريكي يطلب السجن لمستشار ترامب السابق

وكالات(صدى):

أكد ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة أن مستشار ترامب السابق مايكل فلين يجب أن يواجه عقوبة تصل إلى 6 أشهر في السجن.

وطلب الادعاء الاتحادي الأمريكي من قاض الثلاثاء الحكم على مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأقر فلين بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاتصالات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصبه.

ومن المقرر أن يحكم عليه يوم 28 يناير الجاري.