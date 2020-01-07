إنفوجرافيك يوضح معلومات هامة عن رموز إطارات المركبة 

الرياض(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجوافيك يوضح رموز إطارات المركبة، حيث أن هناك 3 رموز لإطارات المركبة وهي رمز السرعة، مؤشر الحرارة، تاريخ الإطارات.

ويعني رمز السرعة تحمل الإطار لأقصى سرعة فمثلا الرمز R يوضح أقصى سرعة للإطار هي 170 كم، بينما مؤشر الحرارة يبين تحمل الحرارة للإطار فمثلا A: درجة حرارة عالية، بينما B: درجة حرارة متوسطة، وC: درجة حرارة منخفضة جدا.

وتعد الإطارات، من أهم مكونات السيارة، فبدونها لن تستطيع المركبة التحرك، وإذا طرأ عليها أي خلل قد تتعرض المركبة ومن بداخلها للهلاك، حيث تعمل الإطارات في الأساس على حمل أثقال السيارة، وكذلك التخفيف من حدة الصدمات، وتقليل الاحتكاك مع الأرض.

وعند شراء الإطار الأنسب للسيارة، يجب التعرف على بعض الأمور المتعلقة، مثل النوع المخصص للطريق الذي تسير عليه السيارة وكيفية التعرف على تاريخ صناعته والسرعة القصوى التي يحتملها الإطار.