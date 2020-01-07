المطلق: صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد ولو كان أحد الحرمين

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كان أحد الحرمين.

ودلل الشيخ المطلق على قوله بأن النبي ﷺ: قال للصحابة في المدينة: ((لَا تَمْنعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)) رواه أحمد وأبو داود، وصححه شعيب الأرناؤوط.

وفي سياق آخر قال الشيخ المطلق: المؤمن يتعهد قلبه بالتنظيف أكثر من ثيابه، وكثير من الناس حريص على نظافة ملابسه، قليل الاهتمام بنظافة قلبه، وسلامة صدره، ولو ظهر للناس على حقيقته لبان لهم أبيض الثياب أسود القلب! قال ﷺ: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) رواه مسلم.