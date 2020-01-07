عبدالرحمن العناد: علاقة المواطن بمجلس الشورى يشوبها شائب (فيديو)

نايف السالم(صدى):

كشف عبدالرحمن العناد عضو مجلس الشورى السابق، إن العلاقة بين المواطنين والمجلس يشوبها شائب، ويوجد بها سوء تفاهم.

وأوضح ” العناد ” في لقاء مع برنامج ” تم ” أن العلاقة بها سوء تفاهم؛ نظرًا أن المواطن وهذا حقه لديه تطلعات قد تتجاوز مجلس الشورى وصلاحياته.

ولفت إلى أنه لا يجوز لأعضاء المجلس سوى تقديم اقتراح بتعديل أنظمة أو نظام جديد، أو رفع تقارير رقابية على أداء بعض المؤسسات.