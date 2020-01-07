إيقاف شاعر بعد وصفه إحدى محافظات المملكة بـ «الخيانة» في قصيدة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن إيقاف الجهات الأمنية في الرياض لشاعر؛ على خلفية إلقاء قصيدة تتضمن إهانة لإحدى محافظات المملكة.

وتداول مواطنون فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشاعر يلقي قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه تم القبض على الشاعر؛ بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، استنادًا للمادة الـ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية.

كما قررت النيابة مباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (الـ ٢٤، الـ ٢٧ والـ ٢٨) من النظام ذاته، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.